На Урале умер основоположник научной школы экопедиатрии Владимир Шилко

Специалист посвятил себя воспитанию новых поколений врачей. «Для меня лично эта утрата — потеря настоящего Наставника. Когда я училась на педиатрическом факультете, Владимир Иванович был нашим деканом. До сих пор помню его лекции, его высокую требовательность к себе и к студентам, невероятное чувство ответственности за принятые решения, которое он умел сформировать. Он не просто учил нас медицине, он учил быть Врачами — чуткими, внимательными и всецело преданными своему делу»,— сказала Татьяна Савинова.