На Урале умер основоположник научной школы экопедиатрии Владимир Шилко
В Свердловской области на 88-м году жизни скончался Владимир Шилко — известный врач и педагог, заложивший основы научной школы в области экологической педиатрии. Об этом сообщила замгубернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова.
Специалист посвятил себя воспитанию новых поколений врачей. «Для меня лично эта утрата — потеря настоящего Наставника. Когда я училась на педиатрическом факультете, Владимир Иванович был нашим деканом. До сих пор помню его лекции, его высокую требовательность к себе и к студентам, невероятное чувство ответственности за принятые решения, которое он умел сформировать. Он не просто учил нас медицине, он учил быть Врачами — чуткими, внимательными и всецело преданными своему делу»,— сказала Татьяна Савинова.
После окончания мединститута в 1962 году Владимир Шилко посвятил свою карьеру УГМУ и кафедре детских болезней. Он руководил кафедрой почти 30 лет, занимал должности декана и проректора, а также делился опытом с коллегами в республике Мали в Африке. На протяжении 20 лет господин Шилко работал главным детским пульмонологом Екатеринбурга и участвовал в госпрограммах по снижению детской смертности от пневмонии. Под его руководством были защищены десятки диссертаций, а научные труды автора стали стандартными пособиями для педиатров.
За вклад в развитие медицины и науки Владимир Шилко был удостоен множества званий и наград, включая премию имени Татищева и де Геннина за заслуги в области науки, техники, охраны окружающей среды и медицины.