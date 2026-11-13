В Екатеринбург доставили 40 новых трамваев

По данным господина Галямова, 36 трамваев из этой партии уже выходят на маршруты каждый день. Контракт на поставку этого транспорта был заключен в этом году. Кроме того, в Екатеринбург прибыла практически вся новая партия из 90 машин большого класса, закупленная «Гортрансом» и частными перевозчиками.