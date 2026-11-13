В Екатеринбург доставили 40 новых трамваев
В рамках транспортной реформы в Екатеринбург доставили 40 из 50 закупленных трехсекционных низкопольных трамваев модели 71-639 «Кастор», передают в городской администрации. Оставшиеся вагоны, по словам врио мэра Рустама Галямова, привезут в город до конца декабря.
По данным господина Галямова, 36 трамваев из этой партии уже выходят на маршруты каждый день. Контракт на поставку этого транспорта был заключен в этом году. Кроме того, в Екатеринбург прибыла практически вся новая партия из 90 машин большого класса, закупленная «Гортрансом» и частными перевозчиками.
Напомним, в конце октября в столицу Среднего Урала прибыли 50 автобусов, закупленных ЕМУП «Гортранс». До середины декабря их должны поставить на учет и обкатать. После этого машины выйдут на городские маршруты № 61, 84, 59 и 65.