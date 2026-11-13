Оборот розничной торговли в Новосибирской области вырос на 7,2%
По итогам января—сентября 2026 года оборот розничной торговли в Новосибирской области превысил 1 трлн руб. В сравнении с аналогичным периодом годом ранее (876,8 млрд руб.) прирост составил 7,2%, следует из данных Новосибирскстата.
По данным ведомства, в структуре оборота розничной торговли преобладают непродовольственные товары. За девять месяцев этого года на них пришлось 51,6%. На долю пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, — 48,4%.
Большая часть оборота сформирована торгующими вне рынка организациями и индивидуальными предпринимателями — 99,3%. На долю розничных рынков и ярмарок приходится 0,7%.
Средний рост оборота розницы в целом в Сибирском федеральном округе оказался ниже — 6,4%.