Экс-директора муниципального учреждения судят в Липецкой области за хищение из бюджета
Елецкий районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего бывшего директора муниципального учреждения «Воргольские скалы» Алексея Медведского, которого обвиняют в служебном подлоге и хищении 271 тыс. руб. Следствие, в частности, считает, что он присвоил деньги, полученные от сдачи в аренду подведомственных объектов. Об этом рассказали в областном СУ СК и объединенной пресс-службе судов региона.
Экс-руководитель учреждения, по данным следствия, в июне 2025 года заключил договор с подрядчиком на проведение ремонта помещения летней веранды, строительство навеса над печью и благоустройство прилегающей территории бани. Общая стоимость соглашения составила более 1,5 млн руб. Несмотря на то, что фактически работы по договору выполнены не были, обвиняемый подписал и представил в бухгалтерию акт о приемке и справку о стоимости работ. На основании этих документов на счет подрядчика были перечислены бюджетные средства.
«По версии следствия, его действия были направлены на сокрытие преступного бездействия и создание видимости своевременного и полного освоения выделенных бюджетных средств»,— уточнили в пресс-службе липецких судов.
Помимо этого, как считает следствие, обвиняемый присвоил 271 тыс. руб. от сдачи в аренду подведомственных объектов. С целью скрыть хищение он изготовил и представил при проверке надзорным органом подложные документы. Противоправная деятельность была выявлена и пресечена во взаимодействии с органами прокуратуры Липецкой области, рассказали в СКР.
Алексея Медведского обвиняют по статьям о служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ, до двух лет лишения свободы), присвоении с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ, до шести лет лишения свободы) и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ, до шести месяцев ареста).
В конце октября «Ъ-Черноземье» рассказывал о вынесении приговора по делу бывшего преподавателя аграрного техникума, которого признали виновным в двух эпизодах мошенничества с использованием должностного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ, до шести лет лишения свободы) на общую сумму 24 тыс. руб. Суд назначил экс-преподавателю два года колонии общего режима.