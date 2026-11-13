Экс-директора муниципального учреждения судят в Липецкой области за хищение из бюджета

Экс-руководитель учреждения, по данным следствия, в июне 2025 года заключил договор с подрядчиком на проведение ремонта помещения летней веранды, строительство навеса над печью и благоустройство прилегающей территории бани. Общая стоимость соглашения составила более 1,5 млн руб. Несмотря на то, что фактически работы по договору выполнены не были, обвиняемый подписал и представил в бухгалтерию акт о приемке и справку о стоимости работ. На основании этих документов на счет подрядчика были перечислены бюджетные средства.