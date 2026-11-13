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Выпуск газеты №210«Ъ» Газета
Черноземье

В Воронеже суд признал незаконной работу приюта для животных «Дора»

Железнодорожный райсуд Воронежа удовлетворил иск областного управления ветеринарии к владельцу приюта для животных «Дора» Юрию Шамарину. Деятельность организации была признана незаконной, ответчика обязали своими силами перевезти животных в помещение, соответствующее требованиям к их содержанию. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ярослав Чингаев / Коммерсантъ

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Истец обосновал свои требования множеством жалоб на содержание около 300 собак на улице Добролюбова в Железнодорожном районе Воронежа. Они поступали с 2023 года. Также были выявлены нарушения ветеринарных правил содержания животных. Кроме того, установлено, что общественная организация «Общество защиты бездомных животных "Дора"», председателем которой является господин Шамарин, не зарегистрирована как частный приют. Собаки же принадлежат ответчику как гражданину.

  • Приют «Дора» появился более 20 лет назад. Он известен в Воронеже спорными условиями содержания собак, количество которых, по словам горожан, доходило до 1 тыс. Сам владелец приюта активно выражает свою позицию как зоозащитник. Так, он несколько раз приносил к зданию мэрии облцентра трупы собак, привлекая внимание к проблеме убийства бездомных животных.

  • Рядом с «Дорой» строится ЖК Z-town с бизнес-опциями — в декабре 2024 года первый дом там сдало ООО СЗ «Новый код» выходцев из ГК «Крайс» Натальи Казенновой и руководителя фракции КПРФ в гордуме Воронежа Константина Ашифина. Чтобы избавить жильцов Z-town от соседства с приютом, вместе с многопрофильным воронежским бизнесменом Эдуардом Красновым они построили для «Доры» новую площадку в поселке Тимирязево пригородного Новоусманского района. По данным местных СМИ, переезд животных туда начался еще весной 2024 года, но до конца так и не был завершен.

  • В начале 2025 года господин Краснов признавался в интервью «Ъ-Черноземье», что переезд «Доры» — один из самых сложных проектов для него. По его словам, самым трудным было найти удаленную от жилых домов площадку, на которой было бы достаточно места для животных и всей необходимой инфраструктуры. «Нам пришлось взять на себя решение всех инфраструктурных вопросов — прокладку дороги до приюта, подведение электрических сетей. Подключились и другие предприниматели, за что им огромное спасибо: братья Симонян помогли с дорогой, Дмитрий Хвастунов дал бесплатно асфальт, Анатолий Шмыгалев бордюры выделил, Геннадий Чернушкин — доски. Но основная финансовая нагрузка легла на нас, и она уже исчисляется суммой около 100 млн руб.»,— рассказывал Эдуард Краснов.

Авторы

  • Алина Морозова