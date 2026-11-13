В Воронеже суд признал незаконной работу приюта для животных «Дора»

Приют «Дора» появился более 20 лет назад. Он известен в Воронеже спорными условиями содержания собак, количество которых, по словам горожан, доходило до 1 тыс. Сам владелец приюта активно выражает свою позицию как зоозащитник. Так, он несколько раз приносил к зданию мэрии облцентра трупы собак, привлекая внимание к проблеме убийства бездомных животных.

Рядом с «Дорой» строится ЖК Z-town с бизнес-опциями — в декабре 2024 года первый дом там сдало ООО СЗ «Новый код» выходцев из ГК «Крайс» Натальи Казенновой и руководителя фракции КПРФ в гордуме Воронежа Константина Ашифина. Чтобы избавить жильцов Z-town от соседства с приютом, вместе с многопрофильным воронежским бизнесменом Эдуардом Красновым они построили для «Доры» новую площадку в поселке Тимирязево пригородного Новоусманского района. По данным местных СМИ, переезд животных туда начался еще весной 2024 года, но до конца так и не был завершен.