В Воронеже суд признал незаконной работу приюта для животных «Дора»
Приют «Дора» появился более 20 лет назад. Он известен в Воронеже спорными условиями содержания собак, количество которых, по словам горожан, доходило до 1 тыс. Сам владелец приюта активно выражает свою позицию как зоозащитник. Так, он несколько раз приносил к зданию мэрии облцентра трупы собак, привлекая внимание к проблеме убийства бездомных животных.
Рядом с «Дорой» строится ЖК Z-town с бизнес-опциями — в декабре 2024 года первый дом там сдало ООО СЗ «Новый код» выходцев из ГК «Крайс» Натальи Казенновой и руководителя фракции КПРФ в гордуме Воронежа Константина Ашифина. Чтобы избавить жильцов Z-town от соседства с приютом, вместе с многопрофильным воронежским бизнесменом Эдуардом Красновым они построили для «Доры» новую площадку в поселке Тимирязево пригородного Новоусманского района. По данным местных СМИ, переезд животных туда начался еще весной 2024 года, но до конца так и не был завершен.
В начале 2025 года господин Краснов признавался в интервью «Ъ-Черноземье», что переезд «Доры» — один из самых сложных проектов для него. По его словам, самым трудным было найти удаленную от жилых домов площадку, на которой было бы достаточно места для животных и всей необходимой инфраструктуры. «Нам пришлось взять на себя решение всех инфраструктурных вопросов — прокладку дороги до приюта, подведение электрических сетей. Подключились и другие предприниматели, за что им огромное спасибо: братья Симонян помогли с дорогой, Дмитрий Хвастунов дал бесплатно асфальт, Анатолий Шмыгалев бордюры выделил, Геннадий Чернушкин — доски. Но основная финансовая нагрузка легла на нас, и она уже исчисляется суммой около 100 млн руб.»,— рассказывал Эдуард Краснов.