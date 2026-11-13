В Челябинской области подняли коэффициент платежа для трудовых мигрантов

Закон устанавливает коэффициент на 2027 год в размере 4,9825. На данный момент он составляет 4,9437. Показатель напрямую влияет на сумму фиксированного авансового платежа трудовых мигрантов. В следующем году платеж поднимется почти до 18 тыс. руб. для иностранцев, работающих на основании патента либо занимающихся частной юридической практикой. Мигранты, трудоустроенные у физических лиц для личных или домашних нужд, будут отдавать практически 25,5 тыс. руб. Ожидаемое поступление средств в бюджет Челябинской области в 2027 году от реализации закона составит 1,7 млрд руб.