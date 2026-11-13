Внук Воловича представил фильм об уральцах, столкнувшихся с онкологией

Режиссер раскрывает героев, которым удалось выйти в ремиссию, через интервью. Они рассказывают о первых симптомах и своей реакции, когда узнали о диагнозе. Так, одна из героинь узнала о раке яичников после рождения ребенка. Другая героиня – пенсионерка — рассказывает, что отнеслась к новости о том, что у нее последняя стадия заболевания, равнодушно, а после терапии стала заниматься волонтерством в онкоцентре: «Я ничего не хотела — ни жить, ни лечиться. Думала: "Не самое страшное, возраст, что будет, то будет". А потом, когда прошла эти муки, при которых многие не выдерживают, поняла, что надо бороться. Дорогу осилит идущий»,— говорит героиня.