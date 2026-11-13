Внук Воловича представил фильм об уральцах, столкнувшихся с онкологией
В Доме кино в Екатеринбурге представили документальный проект «Точка опоры» режиссера и фотографа Евгения Воловича (внук художника Виталия Воловича). Основой для кинокартины послужили рассказы четырех героев, столкнувшихся с онкологическим диагнозом. Показ состоялся в рамках Недели уральского кино, которая проходит с 9 по 15 ноября. Тема фестиваля в этом году — «Больше, чем кадр». Для зрителей подготовили более 40 работ, созданных региональными авторами.
По словам режиссера, к созданию фильма его вдохновило одно из стихотворений уральского поэта Сергея Ивкина — «Репетиция бессмертия». «Это не классический документальный фильм с закадровым голосом и докторами, а один большой часовой монолог. У каждого опора своя. Если кто-нибудь наткнется на этот фильм и на примере моих героев поймет, что "лапки" складывать нельзя, что можно вылезти, — цель фильма достигнута»,— рассказал Евгений Волович.
Режиссер раскрывает героев, которым удалось выйти в ремиссию, через интервью. Они рассказывают о первых симптомах и своей реакции, когда узнали о диагнозе. Так, одна из героинь узнала о раке яичников после рождения ребенка. Другая героиня – пенсионерка — рассказывает, что отнеслась к новости о том, что у нее последняя стадия заболевания, равнодушно, а после терапии стала заниматься волонтерством в онкоцентре: «Я ничего не хотела — ни жить, ни лечиться. Думала: "Не самое страшное, возраст, что будет, то будет". А потом, когда прошла эти муки, при которых многие не выдерживают, поняла, что надо бороться. Дорогу осилит идущий»,— говорит героиня.