Дефицит бюджета Кузбасса в 2027 году планируется в объеме 25,88 млрд рублей

В конце сентября Заксобрание внесло изменения в бюджет региона на 2026 год. Доходы в результате корректировки составили 203,7 млрд руб., расходы — 230,3 млрд руб. Таким образом, дефицит ожидается в объеме 26,6 млрд руб., или 11,6% от расходов.