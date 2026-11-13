Дефицит бюджета Кузбасса в 2027 году планируется в объеме 25,88 млрд рублей
Проект бюджета Кемеровской области на 2027 год предполагает дефицит в размере 25,88 млрд руб. Документ внесен в Законодательное собрание региона.
Согласно проекту, областной бюджет должен получить в будущем году 190,14 млрд руб. доходов. Расходы составят 216,02 млрд руб.
В конце сентября Заксобрание внесло изменения в бюджет региона на 2026 год. Доходы в результате корректировки составили 203,7 млрд руб., расходы — 230,3 млрд руб. Таким образом, дефицит ожидается в объеме 26,6 млрд руб., или 11,6% от расходов.