Двух сарапульчан осудили за избиение подростка и вымогательство
Они хотели получить 80 тысяч рублей
Сарапульский райсуд вынес приговор двум местным жителям, один из которых ранее был неоднократно судим, за разбой и вымогательство у 17-летнего парня (ст. 162 и 163 УК). Обвиняемые в возрасте 43 и 36 лет хотели забрать у него 80 тыс. руб. якобы из-за срыва потерпевшим сделки по купле-продаже мотоцикла. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.
Суд установил, что в декабре 2025 года обвиняемые сговорились и требовали деньги у подростка «под надуманным малозначительным предлогом». Они угрожали потерпевшему насилием, а затем избивали его молотком, кухонным ножом и плоскогубцами, которые использовали в качестве оружия.
«Для большего устрашения один из них из травматического огнестрельного оружия произвел выстрелы в сторону потерпевшего»,— говорится в сообщении судебной инстанции. После этого молодой человек перечислил подсудимым 40 тыс. руб.
В ходе суда фигуранты отрицали свою вину. Ранее судимого 43-летнего гражданина отправили в исправительную колонию строгого режима на пять лет, его сообщника — в колонию общего режима на четыре года. Также они выплатят компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. руб.