Двух сарапульчан осудили за избиение подростка и вымогательство

Сарапульский райсуд вынес приговор двум местным жителям, один из которых ранее был неоднократно судим, за разбой и вымогательство у 17-летнего парня (ст. 162 и 163 УК). Обвиняемые в возрасте 43 и 36 лет хотели забрать у него 80 тыс. руб. якобы из-за срыва потерпевшим сделки по купле-продаже мотоцикла. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.