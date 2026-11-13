В Кетовском округе в ДТП пострадал девятилетний пассажир

По предварительным данным, днем 12 ноября 52-летний водитель Kia Rio двигалась по дороге Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск. Из-за высокой скорости в конкретных дорожных условиях она врезалась в металлический отбойник. Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП девятилетний мальчик, которого перевозили с помощью бустера и пристегнули, получил травмы. Его госпитализировали в областную больницу.