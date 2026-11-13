Главе СК доложат о причинах прекращения обслуживания дома в Челябинске

Жалобы жителей дома на улице Салютной в Челябинске начали поступать через социальные сети. По их словам, длительное время здание 1976 года постройки находится в непригодном состоянии. Так, лифты и система электроснабжения неисправны, в стенах образовались трещины, кровля повреждена и протекает, инженерные коммуникации изношены. Кроме того, регулярно происходят коммунальные аварии, подвал затапливается, возникают перебои с отоплением и горячим водоснабжением. Управляющая компания на данный момент не обслуживает строение. Обращения в различные инстанции результатов не принесли, меры к устранению нарушений не принимаются. В СУ СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело.