Власти Кубани рассчитывают увеличить турпоток до 22 млн человек к 2030 году

В Краснодарском крае реализуются инвестиционные проекты по строительству гостиниц и санаториев общей стоимостью более 800 млрд руб. По словам министра, эти объекты обеспечены необходимой коммунальной и инженерной инфраструктурой. Дефицита туристической инфраструктуры в регионе, по его мнению, нет: власти ограничили строительство жилья в 500-метровой полосе вдоль морского побережья — речь идет прежде всего о новых жилых комплексах и апартаментах. Такое решение, отметил господин Юртаев, в свое время вызвало сопротивление застройщиков.