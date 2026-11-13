Власти Кубани рассчитывают увеличить турпоток до 22 млн человек к 2030 году
Туристический поток в Краснодарский край может достичь 21–22 млн человек к 2029–2030 годам. Об этом сообщил министр экономики региона Алексей Юртаев на заседании Столыпинского клуба.
По его словам, окончательные итоги сезона пока не подведены — в Краснодарском крае начинается зимний сезон, однако по итогам 2026 года регион рассчитывает принять около 18 млн отдыхающих. Дальнейшее развитие отрасли, по оценке министра, во многом зависит от транспортной доступности курортов.
«Сейчас ключевой вопрос и ключевое ограничение — это въездной туризм, а именно работа аэропортов»,— сказал господин Юртаев. Он пояснил, что сложности связаны с ограничениями использования воздушного пространства, а также с обеспечением пассажирских железнодорожных перевозок в условиях высокой нагрузки на транспортную инфраструктуру.
В Краснодарском крае реализуются инвестиционные проекты по строительству гостиниц и санаториев общей стоимостью более 800 млрд руб. По словам министра, эти объекты обеспечены необходимой коммунальной и инженерной инфраструктурой. Дефицита туристической инфраструктуры в регионе, по его мнению, нет: власти ограничили строительство жилья в 500-метровой полосе вдоль морского побережья — речь идет прежде всего о новых жилых комплексах и апартаментах. Такое решение, отметил господин Юртаев, в свое время вызвало сопротивление застройщиков.