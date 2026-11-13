В Краснодаре в 2026 году открыли пять школ и шесть детсадов

Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе по состоянию на конец октября 2026 года завершено строительство восьми школ на 10 тыс. мест. Новые объекты появились в Краснодаре, Сочи, Анапе, Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском округе, а также в Крыловском и Староминском районах. Всего на развитие социальной инфраструктуры в крае в текущем году направили более 37 млрд руб.