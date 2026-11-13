В Краснодаре в 2026 году открыли пять школ и шесть детсадов
В Краснодаре в 2026 году ввели в эксплуатацию пять общеобразовательных школ общей вместимостью 7,75 тыс. мест и шесть детских садов на 1,85 тыс. мест. Об этом сообщили в городской администрации в ответ на запрос «Ъ-Кубань».
С начала учебного года для учеников открылись четыре школы. Еще в одной — рассчитанной на 1,55 тыс. мест и расположенной на улице Летчика Позднякова — образовательная деятельность началась 5 ноября.
До конца года администрация планирует ввести в эксплуатацию учебный блок на 300 мест школы №93 на улице 1 Мая, детский сад на 180 мест на улице Калинина, а также пищеблок и спортзал школы №63 на Славянской улице.
Кроме того, в муниципальную собственность планируют приобрести объекты, построенные за счет средств застройщиков: школу на 1,55 тыс. мест в ЖК «Патрики», детский сад на 195 мест на улице Героя Пешкова и детский сад на 350 мест в ЖК «Народные кварталы».
Как ранее сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в регионе по состоянию на конец октября 2026 года завершено строительство восьми школ на 10 тыс. мест. Новые объекты появились в Краснодаре, Сочи, Анапе, Горячем Ключе, Приморско-Ахтарском округе, а также в Крыловском и Староминском районах. Всего на развитие социальной инфраструктуры в крае в текущем году направили более 37 млрд руб.