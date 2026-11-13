Ольга Абрамова станет секретарем отделения «Единой России» в Удмуртии

«От эффективности первичек зависит эффективность всей партии,— сказал господин Медведев.— Конечно, люди, которые ходят по земле, все эти задачи решают, причем очень часто без какой-то особой благодарности. Надо им помогать. Я думаю, что если в таком ключе вы все выстроите, то вас ждет успех».