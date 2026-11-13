Ольга Абрамова станет секретарем отделения «Единой России» в Удмуртии
Ее кандидатуру поддержал председатель партии Дмитрий Медведев
Председатель «Единой России» (ЕР) Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру врио главы Удмуртии Ольги Абрамовой на пост секретаря регионального отделения партии. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.
Госпожа Абрамова на встрече с председателем сказала, что Народная программа ЕР «ляжет в основу дальнейшей работы на ближайшие годы». Как врио главы, она видит работу с партией в «едином контексте». «Она была выстроена и на сегодняшний день выстраивается именно таким образом»,— отметила руководитель региона.
«От эффективности первичек зависит эффективность всей партии,— сказал господин Медведев.— Конечно, люди, которые ходят по земле, все эти задачи решают, причем очень часто без какой-то особой благодарности. Надо им помогать. Я думаю, что если в таком ключе вы все выстроите, то вас ждет успех».
Дмитрий Медведев также поддержал на должности секретарей региональных отделений председателя Госсовета Татарстана Фарида Абдулганиева, губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева и руководителя фракции ЕР в Заксобрании Ульяновской области Константина Долгова. Окончательное решение по кандидатурам будет принято на региональных конференциях партии.
До этого секретарем отделения ЕР в Удмуртии был предыдущий глава республики Александр Бречалов. Он досрочно ушел в отставку 29 июля 2026 года. Тогда Ольга Абрамова была назначена врио главы региона.