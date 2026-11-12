В Волгоградской области предложили ужесточить штрафы за мусор на улице

За некачественную или несвоевременную уборку — отсутствие работ или нарушение их периодичности, ненадлежащее содержание урн у магазинов, кафе и киосков, отсутствие покоса травы, очистки от снега и льда и обработки противогололедными материалами — граждан предлагают штрафовать на 3–5 тыс. руб., должностных лиц на 30–50 тыс., юрлиц на 150–300 тыс. руб. Если нарушение зафиксируют камеры, штраф для граждан составит 3 тыс. руб., для организаций — 150 тыс. руб. Такие же санкции предусмотрены за складирование на общественных территориях отходов от обрезки деревьев и ремонта, а также старой мебели, топлива, оборудования, удобрений, кормов, тары и сыпучих материалов без укрытия.