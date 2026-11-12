В Волгоградской области предложили ужесточить штрафы за мусор на улице
Санкции введут за мойку машин на общественных территориях и парковку на газонах
В Волгоградской областной думе подготовили два законопроекта, которые внесут изменения в региональный Кодекс административных правонарушений. Они касаются ответственности за несоблюдение правил уборки и благоустройства. Авторами выступили депутаты Татьяна Распутина, Сергей Булгаков, Евгений Кареликов, Игорь Романов и Александр Чечуров. Законопроект был одобрен и комитетом экономической политики и развития Волгоградской области.
За некачественную или несвоевременную уборку — отсутствие работ или нарушение их периодичности, ненадлежащее содержание урн у магазинов, кафе и киосков, отсутствие покоса травы, очистки от снега и льда и обработки противогололедными материалами — граждан предлагают штрафовать на 3–5 тыс. руб., должностных лиц на 30–50 тыс., юрлиц на 150–300 тыс. руб. Если нарушение зафиксируют камеры, штраф для граждан составит 3 тыс. руб., для организаций — 150 тыс. руб. Такие же санкции предусмотрены за складирование на общественных территориях отходов от обрезки деревьев и ремонта, а также старой мебели, топлива, оборудования, удобрений, кормов, тары и сыпучих материалов без укрытия.
Новая статья 8.7.7 введет ответственность за нарушения при эксплуатации транспорта и техники. За мойку машины на территории общего пользования, в зоне застройки индивидуальными домами или на остановках маршруток (кроме ряда исключений) гражданам грозит штраф 3–5 тыс. руб., юрлицам — 150–300 тыс. При фиксации камерами — 3 тыс. и 150 тыс. руб. соответственно.
Столько же придется заплатить за перевозку грузов без укрытия и за парковку на спортивных или детских площадках и участках без твердого покрытия в зонах многоэтажной застройки. Исключения предусмотрены для предотвращения правонарушений, оказания медпомощи, спасательных и неотложных работ, а также работы объектов жизнеобеспечения.
В Волгограде уже действуют штрафы за парковку на зеленых зонах. Как отмечал руководитель МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» Алексей Мацаев, зеленой зоной считается не только газон с цветами, но и любая чистая земля, отделенная бордюром, куда заезжают автомобили.
О предстоящих изменениях областного КоАП стало известно еще в октябре. Тогда сообщалось, что помимо штрафов за парковку на грунтовке и мусор во дворах будут наказывать за несогласованные сплит-системы на фасадах зданий, но эта инициатива на обсуждение депутатов не вынесена.