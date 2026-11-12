Politico: НАТО пересмотрит военную стратегию для сдерживания России
11 ноября издание Politico со ссылкой на четырех дипломатов из стран—членов НАТО сообщило о крупнейшем за два десятилетия пересмотре военной стратегии альянса, в рамках которой приоритет будет отдан сдерживанию России. Речь идет о проекте документа «Рекомендованные военные цели оборонной политики», который должен быть согласован к февралю 2027 года и станет частью более широкого четырехлетнего процесса по установлению к 2029 году новых требований к боевому потенциалу НАТО.
Согласно проекту этого документа, с которым ознакомились собеседники Politico, в альянсе готовятся отказаться от существовавшего требования к странам-членам быть одновременно готовыми к крупному конфликту в Европе и к нескольким операциям по управлению кризисами за пределами зоны ответственности НАТО. В проекте документа логика «и» может быть заменена на «или»: силы будут планироваться под один из сценариев, а безусловный приоритет получит европейский континент и сдерживание России.