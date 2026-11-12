Демократы победили в восьмом по счету «республиканском» штате с разрывом в 0,5%

Его же соперница по выборам, 67-летняя республиканка Синди Хайд-Смит в своем предвыборном нарративе в основном следовала стандартному набору штампов сторонников Дональда Трампа. Она, в частности, агитировала за запрет абортов, говорила о культурных войнах, выступала за право на ношение оружия, а своего соперника называла «агентом Байдена» и публиковала в соцсетях фото в окружении артефактов времен Конфедерации. Она мало выезжала на места общаться с избирателями, предпочитая закрытые встречи «для своих», и отказалась от дебатов со своим соперником. Вероятно, она полагалась на то, что «красный» штат Миссисипи по инерции проголосует за республиканцев, и ошиблась.