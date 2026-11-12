Демократы победили в восьмом по счету «республиканском» штате с разрывом в 0,5%
Кандидат от демократов Скотт Колом победил в гонке за место в Сенате США от штата Миссисипи, что стало известно после длительного подсчета бюллетеней. Он станет первым чернокожим сенатором от этого штата с конца XIX века и первым в его истории избранным всенародным голосованием. Это стало восьмой по счету победой демократов в консервативных штатах, которые десятилетиями голосовали за республиканцев. В итоге, по данным Associated Press, после подсчета 98,73% бюллетеней господин Колом получил 49,19% голосов избирателей, а Синди Хайд-Смит — 48,71%. Исход этих выборов решили голоса чуть более 4,7 тыс. человек.
Новоиспеченный, 43-летний сенатор Колом, окружной прокурор и выпускник Джорджтаунского университета, судя по его биографии, не является стандартным левым активистом с либеральной повесткой. В ходе своей предвыборной кампании он избегал громких лозунгов прогрессистов от Демократической партии типа «Лишите финансирования полицию!», который стал символом левых во времена движения Black Lives Matter.
Его же соперница по выборам, 67-летняя республиканка Синди Хайд-Смит в своем предвыборном нарративе в основном следовала стандартному набору штампов сторонников Дональда Трампа. Она, в частности, агитировала за запрет абортов, говорила о культурных войнах, выступала за право на ношение оружия, а своего соперника называла «агентом Байдена» и публиковала в соцсетях фото в окружении артефактов времен Конфедерации. Она мало выезжала на места общаться с избирателями, предпочитая закрытые встречи «для своих», и отказалась от дебатов со своим соперником. Вероятно, она полагалась на то, что «красный» штат Миссисипи по инерции проголосует за республиканцев, и ошиблась.