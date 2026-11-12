В Оренбуржье перед судом предстанет подросток за кражу боеприпасов и денег

Согласно материалам, летом 2026 года несовершеннолетний разбил окно и забрался в гараж местного жителя, откуда вынес вещи общей стоимостью 15,2 тыс. руб. Спустя некоторое время после этого он во второй раз незаконно проник в гараж и забрал из бардачка машины 11 охотничьих патронов на 874 руб. Боеприпасы подросток оставил себе и распорядился по своему усмотрению.