В Оренбуржье перед судом предстанет подросток за кражу боеприпасов и денег
Пономаревский районный суд Оренбургской области принял к производству уголовное дело в отношении подростка, которого обвиняют в краже и незаконном завладении боеприпасами. Из чужого гаража он унес имущество на 15 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно материалам, летом 2026 года несовершеннолетний разбил окно и забрался в гараж местного жителя, откуда вынес вещи общей стоимостью 15,2 тыс. руб. Спустя некоторое время после этого он во второй раз незаконно проник в гараж и забрал из бардачка машины 11 охотничьих патронов на 874 руб. Боеприпасы подросток оставил себе и распорядился по своему усмотрению.
Суд уже назначил дату заседания и скоро займется рассмотрением дела.