«Саратов-Центральный» пошел на взлет

Обязательства застройщиков при этом исчисляются миллиардами: суммарно не менее 885,3 тыс. кв. м квартир и 111 тыс. кв. м нежилых помещений, три школы на 4 тыс. мест, детсады на 2180 мест, две детские и две взрослые поликлиники, станция скорой с травмпунктом, стоматология, бассейн, пожарное депо и опорные пункты полиции. «Помимо строительства жилых домов там предусмотрено создание всей необходимой социальной инфраструктуры. Также там будет сформирован зеленый каркас и общественные территории», — пояснил господин Бутылкин. Школы, сады и поликлиники возводятся за счет самих девелоперов по договорам КРТ, а не в рамках нацпроектов «Образование» или «Здравоохранение», и передаются на баланс муниципалитета или области в течение трех месяцев после ввода. Зеленый каркас составят три парка — Центральный, «У посадочной вышки» и «Взлетно-посадочный», а участок улицы Осипова между Симбирской и Усть-Курдюмской станет третьей пешеходной улицей города.