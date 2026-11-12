«Саратов-Центральный» пошел на взлет
Минстрой области выдал первые разрешения для застройки бывшего аэропорта
Минстрой Саратовской области выдал первые разрешения на строительство жилья в микрорайоне «Аэропорт» на территории бывшей взлетно-посадочной полосы. Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, старт работ ознаменовался оформлением документов на два 14-этажных дома, однако в рамках механизма комплексного развития территории (КРТ) здесь планируется возвести почти 886 тыс. кв. м жилья для 29 тыс. человек и объекты социальной инфраструктуры.
Минстрой Саратовской области выдал первые разрешения на строительство жилья на территории бывшего аэропорта «Саратов-Центральный» — документы оформлены на два 14-этажных дома на улице Александра Захарченко. Об этом 10 ноября на прямой линии сообщил губернатор Роман Бусаргин, уточнив, что разрешения выданы «буквально вчера». «В этом году начинаем комплексно осваивать территорию. Там появится современный город с современной инфраструктурой», — заявил глава региона. Аэропорт, проработавший почти 90 лет, закрылся 20 августа 2019 года, когда для пассажиров открылся новый терминальный комплекс «Гагарин» в Сабуровке.
Застройка ведется по механизму комплексного развития территории (КРТ), решение о котором правительство области приняло постановлением от 24 марта 2023 года. Развитию подлежит незастроенная территория площадью 1,96 млн кв. м. Оператором выступает ООО «Госжилстрой» областного минстроя, оно же предоставляет застройщикам участки и организует торги. Актуальная редакция проекта планировки, утвержденная приказом министра строительства и ЖКХ Михаила Бутылкина в конце декабря 2025 года, предусматривает 11 микрорайонов на 140 га, 885,5 тыс. кв. м жилья и порядка 29 тыс. жителей при нормативе 32 кв. м на человека. Предельный срок договоров КРТ — 14 лет, горизонт застройки в проекте планировки — 2031 год.
Сам механизм КРТ введен в градкодекс законом в конце 2020 года; программа стимулирования КРТ реализовывалась в контуре нацпроекта «Жилье и городская среда», а с 2025 года включена в нацпроект «Инфраструктура для жизни», паспорт которого утвержден в декабре 2024 года. В новый нацпроект входят 12 федеральных проектов, пять из них ведет Минстрой РФ; КРТ отнесен к федпроекту «Жилье», нацеленному на обеспеченность жильем не менее 33 кв. м на человека и обновление жилищного фонда на 20% к 2030 году. Отраслевым «зонтиком» остается госпрограмма РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», утвержденная постановлением правительства от 30 декабря 2017 года № 1710.
На региональном уровне проект встроен в госпрограмму Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры»: среди ее целей — увеличение объемов жилищного строительства и обеспечение населения качественной питьевой водой. Программа обновлена постановлением облправительства от 29 октября 2025 года № 808-П, очередные изменения внесены в июне 2026 года. Концепцию освоения территории выбирал еще в 2020–2021 годах международный конкурс, организованный фондом ДОМ.РФ: аэропорт входил в пятерку конкурсных площадок, победителями стали два консорциума — Citymakers и Karres en Brands с Mandaworks и KOSMOS. В сентябре 2022 года ДОМ.РФ завершил и стратегию развития Саратовской агломерации — документ об дополнительных источниках роста и инструментах управления территориями, в контур которого аэропорт вошел как один из крупнейших проектов освоения.
В заявке региона, одобренной правительственной комиссией по региональному развитию в сентябре 2021 года, фигурировали 221,9 га, 1,322 млн кв. м жилья более чем для 44 тыс. человек, 20 детсадов на 2865 мест и шесть школ на 4950 мест. При переработке планировки в ноябре 2024 года число микрорайонов сократили с 16 до 11, школы и сады укрупнили, а этажность офисов и гостиниц в границах КРТ ограничили 15 этажами. Комплекс зданий «правительственного квартала» высотой 23–30 этажей остался за пределами договоров КРТ, как и православный храм — место под Княже-Владимирский собор освятили в июле 2025 года.
Право застройки территории разыгрывалось в июле 2025 года тремя лотами. Крупнейший (73,6 га, 17 участков, 79,5 млн руб.) достался московскому ООО «ФДС-Девелопмент». Лот в 48,8 га за 55,8 млн руб. получило энгельсское ООО «СЗ „Межрегионстрой“». Третий участок (23,2 га, 28,9 млн руб.) — у саратовского ООО «Дубль».
Обязательства застройщиков при этом исчисляются миллиардами: суммарно не менее 885,3 тыс. кв. м квартир и 111 тыс. кв. м нежилых помещений, три школы на 4 тыс. мест, детсады на 2180 мест, две детские и две взрослые поликлиники, станция скорой с травмпунктом, стоматология, бассейн, пожарное депо и опорные пункты полиции. «Помимо строительства жилых домов там предусмотрено создание всей необходимой социальной инфраструктуры. Также там будет сформирован зеленый каркас и общественные территории», — пояснил господин Бутылкин. Школы, сады и поликлиники возводятся за счет самих девелоперов по договорам КРТ, а не в рамках нацпроектов «Образование» или «Здравоохранение», и передаются на баланс муниципалитета или области в течение трех месяцев после ввода. Зеленый каркас составят три парка — Центральный, «У посадочной вышки» и «Взлетно-посадочный», а участок улицы Осипова между Симбирской и Усть-Курдюмской станет третьей пешеходной улицей города.
Инфраструктуру проекта финансирует федеральный центр через инструменты «инфраструктурного меню» — бюджетные кредиты под 3% годовых на срок до 15 лет; решения об их предоставлении принимает правкомиссия по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. В 2021 году комиссия одобрила области такой кредит в 4,4 млрд руб., в июне 2022-го — еще 1,68 млрд руб., в марте 2023-го — 1,45 млрд руб. на магистральные инженерные сети. В ноябре 2022 года ГКУ СО «Управление капитального строительства» без торгов заключило с подведомственным Минстрою РФ ФАУ «РосКапСтрой» два контракта — на водопровод (1,25 млрд руб., впоследствии цена выросла до 1,3 млрд) и канализацию (360,5 млн руб., позже — 468 млн руб.) с авансированием 80% и сроком исполнения 30 декабря 2024 года. Еще 824,7 млн руб. по контракту с концессионером водоканала ООО «КВС» направлены на подведение сетей до границ района.