Выручка «ЭР-Телеком Холдинг» по МСФО за девять месяцев выросла на 9%
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АО «ЭР-Телеком Холдинг» раскрыло финансовые показатели за девять месяцев 2026 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка общества за отчетный период составила 84,96 млрд руб., в аналогичном периоде предыдущего года (АППГ) этот показатель был зафиксирован на уровне 78 млрд руб. В сегменте B2B выручка составила свыше 46,84 млрд руб. (43,9 млрд руб. за АППГ).
Компания также отчиталась о росте чистой прибыли по отношению к аналогичному периоду 2025 года с 1,31 млрд руб. до 6,22 млрд руб. Показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета средств на амортизацию) вырос с 38,1 млрд руб. до 42,4 млрд руб., объем инвестиций — с 8,78 млрд руб. до 11,29 млрд руб.
Зарегистрированное в Перми АО «ЭР-Телеком Холдинг» — российская цифровая инфраструктурная компания. Входит в топ-5 телекоммуникационных операторов страны.