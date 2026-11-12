Выручка «ЭР-Телеком Холдинг» по МСФО за девять месяцев выросла на 9%

АО «ЭР-Телеком Холдинг» раскрыло финансовые показатели за девять месяцев 2026 года. Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка общества за отчетный период составила 84,96 млрд руб., в аналогичном периоде предыдущего года (АППГ) этот показатель был зафиксирован на уровне 78 млрд руб. В сегменте B2B выручка составила свыше 46,84 млрд руб. (43,9 млрд руб. за АППГ).