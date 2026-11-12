В Воронеже дошло до суда дело о коррупции в Военно-воздушной академии

В основу уголовного дела легли события апреля — мая 2026 года, когда фигурант выступил посредником при передаче взятки между курсантом выпускного курса и должностным лицом отдела кадров. Последний пообещал молодому человеку, что поможет в распределении в конкретную воинскую часть в Московской области вне установленного порядка. А посредник решил похитить часть передаваемых средств. Для этого обвиняемый сказал курсанту, что услуга стоит 250 тыс. руб., планируя отдать должностному лицу только 100 тыс., а остальными деньгами распорядиться по своему усмотрению.