В Воронеже дошло до суда дело о коррупции в Военно-воздушной академии
В Железнодорожный райсуд Воронежа поступило уголовное дело о коррупции при распределении выпускников Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Фигуранту вменяется посредничество во взяточничестве (ч. 1 ст. 291.1 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ). Он был задержан сотрудниками ФСБ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, не раскрывая имя обвиняемого.
Согласно картотеке суда, речь идет об Алихане Аласханове. Ближайшее заседание по его делу запланировано на 11 ноября.
В основу уголовного дела легли события апреля — мая 2026 года, когда фигурант выступил посредником при передаче взятки между курсантом выпускного курса и должностным лицом отдела кадров. Последний пообещал молодому человеку, что поможет в распределении в конкретную воинскую часть в Московской области вне установленного порядка. А посредник решил похитить часть передаваемых средств. Для этого обвиняемый сказал курсанту, что услуга стоит 250 тыс. руб., планируя отдать должностному лицу только 100 тыс., а остальными деньгами распорядиться по своему усмотрению.
Уточняется, что курсант «осознал противоправный характер действий» и обратился в ФСБ России. Благодаря этому фигурант был задержан после получения первой части суммы в 150 тыс. руб.
В ноябре 2024 года Железнодорожный райсуд Воронежа вынес обвинительный приговор бывшему начальнику факультета Военно-воздушной академии Сергею Логойде. За покушение на мошенничество его приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.