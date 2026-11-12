Бюджет проявил сдержанность
Парламент Ульяновской области принял в первом чтении основной финансовый закон региона на будущий год
Проект бюджета Ульяновской области на 2027 год принят депутатами регионального заксобрания в первом чтении единогласно, несмотря на ряд замечаний по эффективности расходов, недостаточности доходов и большому госдолгу. Доходная часть бюджета выросла незначительно. В региональном минфине проект бюджета называют «сдержанным», отмечая, что это общая тенденция для всех регионов.
В среду, 11 ноября, депутаты заксобрания Ульяновской области единогласно приняли законопроект о бюджете региона на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов в первом чтении — по основным показателям и прогнозируемым доходам.
Как ранее сообщал «Ъ-Волга», согласно законопроекту, общий объем доходов регионального бюджета на 2027 год планируется на уровне 118,242 млрд руб., из них безвозмездные поступления из федерального бюджета — 19,260 млрд руб. Расходы составляют 118,296 млрд руб. Собственные доходы бюджета — 98,982 млрд руб. Дефицит — 55 млн руб. (0,06 %). Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2028 года должен будет составить 46,165 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание госдолга — 5,5 млрд руб. Долговая нагрузка (отношение госдолга к собственным доходам региона в процентах) планируется на уровне 46,7 %.
Как отмечалось в пояснительной записке к проекту, он составлен на условиях базового варианта прогноза социально-экономического развития региона, одобренного облправительством в сентябре (ВРП прогнозируется в размере 941 млрд руб. — рост на 1,5 %, индекс промпроизводства — на уровне 102,3 %).
Верхний предел госдолга по состоянию на 1 января 2028 года должен будет составить 46,165 млрд руб. Предельный объем расходов на обслуживание госдолга — 5,5 млрд руб.
По словам вице-премьера облправительства, министра финансов Натальи Брюхановой, прогнозные показатели 2027 года по собственным доходам больше первоначально утвержденных значений бюджета 2026 года на 1,7 %.
Акцизы, которые год назад были основным бюджетообразующим налогом и составляли 34,3 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов, в 2027 году прогнозируются на уровне 32,751 млрд руб. и все равно будут составлять одну из ключевых основ доходной части казны — 33,2 % от общего объема налогов. В абсолютной величине это 32,752 млрд руб. (год назад было 33,316 млрд руб.). Из них доходы от акцизов на пиво выросли и составят 24,565 млрд руб. (год назад было 24,240 млрд руб.). Снизился объем поступлений акцизов на нефтепродукты — 6,676 млрд руб. (год назад было 7,449 млрд руб.). Сумма акцизов на крепкий алкоголь, по словам министра финансов, несмотря на индексацию акцизных ставок, уменьшилась в сравнении с прошлым годом (с 1,608 млрд руб. до 1,504 млрд руб.), это связано со снижением объемов его потребления населением.
На первое место выходит налог на доходы физлиц (НДФЛ). Он теперь прогнозируется на уровне 33,7 % от общего объема собственных доходов (33,252 млрд руб.). Год назад он составлял 31,3 % — 30,354 млрд руб. Наталья Брюханова объясняет это как результат последовательной работы в регионе над повышением уровня зарплаты на предприятиях.
Третьим по объему остается доход на прибыль организаций. Он составит 17 % от общего объема доходов — 17,543 млрд руб. (год назад он прогнозировался на уровне 18,800 млрд руб.). «Идет снижение, несмотря на рост налогооблагаемой базы»,— заметила министр. По данным регионального минфина, основными налогоплательщиками, пополняющими доходную часть бюджета, как и прежде, являются пивоваренный завод «Трехсосенский», пивоваренная компания АО «АБ ИнБев Эфес», самолетостроительный завод «Авиастар» (филиал АО «Ил»), АО «УМЗ», ООО «УАЗ», АО «ГНЦ НИИАР», ульяновский филиал ПАО «Сбербанк», АО УКБП.
Налог по упрощенной системе налогообложения (УСН) также снизится и будет составлять 5,5 % от общего объема собственных доходов — 5,390 млрд руб. (год назад был 6,295 млрд руб.).
Ожидается, что несколько повысятся доходы от налога на имущество — до 4,085 млрд руб. (год назад было 3,959 млрд руб.).
Стоит заметить, что фактически собственные доходы бюджета выросли в сравнении с первоначальным бюджетом 2026 года лишь на 1,7 %, в то время как инфляция на конец 2026 года прогнозируется на уровне 7 %. То есть фактически идет снижение доходов.
В беседе с «Ъ-Волга» Наталья Брюханова назвала проект бюджета «сдержанным», заметив, что «это общероссийская тенденция».
Особых вопросов к минфину у депутатов не было. В своих выступлениях они признавали сложность обстановки, но обращали внимание на необходимость роста доходов, поиска резервов, повышения эффективности расходов.
Депутат Виталий Кузин (КПРФ) заметил, что прослеживается тенденция, что федеральная помощь будет продолжать снижаться, и необходимо искать свои резервы.
В свою очередь депутат Дмитрий Грачев (ЛДПР) отметил, что необходимо в этих условиях добиваться роста федеральной поддержки региона. По его словам, осенью кандидаты в депутаты Госдумы во время предвыборной кампании «заявляли, что идут туда ровно за тем, чтобы привлечь в регион федеральную поддержку». «Что ж, сказать — сказали. Теперь остается совсем немного — выполнить обещания»,— заметил депутат. Он также назвал тревожным сигналом снижение доходов от акцизов и налога на прибыль, когда НДФЛ, фактически являющийся вторичным налогом, выходит на первое место.
Лидер фракции «Единая Россия» Константин Долгов сделал особый акцент на необходимости раскрытия потенциала роста доходной части. По его словам, «в этот период снижения потребительского спроса надо думать, как поддержать реальный сектор экономики». В то же время он отметил, что «необходимо контролировать эффективность расходов и отказываться от неэффективных». «Люди должны понимать, что оптимизация — это не отказ от благ, а переход к иной системе управления без потери качества»,— подчеркнул депутат, называв это твердой позицией фракции. Он также заявил, что настаивает на снижении кредиторской задолженности региона и отказа от коммерческих кредитов.
Свои замечания и предложения депутаты пообещали направить в правительство региона, фракция «Единая Россия» заявила, что свои замечания направит отдельно. Что в них намерена фракция изложить, депутат не сообщил.