Бюджет проявил сдержанность

Акцизы, которые год назад были основным бюджетообразующим налогом и составляли 34,3 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов, в 2027 году прогнозируются на уровне 32,751 млрд руб. и все равно будут составлять одну из ключевых основ доходной части казны — 33,2 % от общего объема налогов. В абсолютной величине это 32,752 млрд руб. (год назад было 33,316 млрд руб.). Из них доходы от акцизов на пиво выросли и составят 24,565 млрд руб. (год назад было 24,240 млрд руб.). Снизился объем поступлений акцизов на нефтепродукты — 6,676 млрд руб. (год назад было 7,449 млрд руб.). Сумма акцизов на крепкий алкоголь, по словам министра финансов, несмотря на индексацию акцизных ставок, уменьшилась в сравнении с прошлым годом (с 1,608 млрд руб. до 1,504 млрд руб.), это связано со снижением объемов его потребления населением.