Курьеров в Свердловской области предложили оснастить световыми маяками

Для проработки инициативы парламентарий направил обращения в службы доставки («Яндекс. Доставка», «Самокат»), а также в свердловскую Госавтоинспекцию, Уральскую транспортную прокуратуру, региональное МВД и минтранс. «Компаниям и ведомствам предстоит рассказать, как они оснащают курьеров средствами видимости, сколько ДТП с их участием зафиксировано за последние три года и готовы ли они к пилотному проекту в регионе»,— прокомментировал Владимир Кузнецов.