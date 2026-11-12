Курьеров в Свердловской области предложили оснастить световыми маяками
Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Кузнецов (ЛДПР) предложил обязать службы доставки оснащать велосипеды и электросамокаты курьеров световыми маяками. По мнению парламентария, дополнительная световая сигнализация позволит повысить заметность доставщиков на дорогах в темное время суток и при плохих погодных условиях.
Инициатива предусматривает установку на транспортные средства ярко-желтых пульсирующих маяков на гибкой штанге. Устройства предлагается размещать на высоте около 1,7 м от земли — на уровне глаз водителей автомобилей. Предполагается, что сигнализация будет включаться одновременно с транспортным средством, на котором передвигается курьер.
По мнению Владимира Кузнецова, действующие требования не обеспечивают достаточной видимости курьеров на велосипедах и самокатах. Особенно актуальна эта проблема в условиях недостаточной освещенности, дождя и тумана. Предлагаемая мера, как считает депутат, позволит водителям и пешеходам раньше замечать доставщиков и своевременно реагировать на их появление на проезжей части.
Для проработки инициативы парламентарий направил обращения в службы доставки («Яндекс. Доставка», «Самокат»), а также в свердловскую Госавтоинспекцию, Уральскую транспортную прокуратуру, региональное МВД и минтранс. «Компаниям и ведомствам предстоит рассказать, как они оснащают курьеров средствами видимости, сколько ДТП с их участием зафиксировано за последние три года и готовы ли они к пилотному проекту в регионе»,— прокомментировал Владимир Кузнецов.
Как ранее писал «Ъ», в Минтрансе обсуждаются поправки к правилам дорожного движения: после их вступления в силу курьерам, например, могут запретить ездить на электровелосипедах по тротуарам, что повлечет за собой перестроение маршрутов.