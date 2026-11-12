Канада запретила российским хоккеистам играть на молодежном мировом первенстве

По словам Адама ван Кувердена, эти меры «направлены не против людей» из двух названных им стран, а чтобы их правительства не смогли использовать турниры как «платформу для представления своих государств, политической легитимации и пропаганды». Министр также сказал, что «твердая позиция Канады» заключается в том, что в международных состязаниях на ее территории в нейтральном статусе могут участвовать только «индивидуальные атлеты», а пока продолжается конфликт на Украине, «дела не могут идти как обычно».