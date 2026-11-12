Глава Марий Эл выразил соболезнования семьям погибших в ДТП в Звениговском районе
Накануне вечером на 45-м километре автодороги «Вятка» произошло ДТП, в результате которого погибли семь человек, в том числе 16-летний подросток и четыре человека в возрасте 18–20 лет. Глава Марий Эл Юрий Зайцев выразил соболезнования близким погибших.
«Потерять родных — большое горе. Разделяю с вами боль и горечь утраты», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, водитель одного из автомобилей без водительских прав, совершая обгон, выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с движущимся автомобилем.