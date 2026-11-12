Съесть на мель
Нижегородские организаторы школьного питания попросили протекционизма
Нижегородский бизнес в сфере школьного питания обеспокоен организацией муниципальных аукционов: основным требованием к подрядчикам власти заявляют сумму контрактов, которая обеспечивает победу столичным игрокам. Иногородние вытесняют с рынка местные компании, при этом филиалов в Нижегородской области у них нет, и они не платят налоги в региональный бюджет. В областной Торгово-промышленной палате отметили рост некачественной продукции поставщиков до 30%. В правительстве пообещали подумать над критериями аукционов.
Нижегородских организаторов школьного питания беспокоят условия муниципальных аукционов на обеспечение учащихся обедами, из-за которых они теряют рынок сбыта. Основным критерием торгов власти устанавливают сумму контрактов за последние три года, в итоге местных игроков вытесняют с рынка конкуренты из Москвы, Санкт-Петербурга и Самары, посетовал соучредитель компании «Социальное питание» Григорий Штейман во время встречи заместителя губернатора Андрея Чечерина с бизнес-сообществом в областной Торгово-промышленной палате.
Благодаря связям в кабмине и надзорных органах условия контрактов якобы подгоняют под иногородних в обмен на помощь с ремонтами школ в условиях сокращения расходов бюджета, заявил господин Штейман. «Конкурсы делаются конкретно под крупных предпринимателей. Суммы контрактов, которые заявлены как основной критерий для победы на торгах, несравнимые. За несколько лет у них 2,5 млрд руб., у меня — 500 млн руб. Раньше определяющими были требования по количеству контрактов, числу персонала, площадям, а сейчас — один», — напомнил бизнесмен.
У конкурентов нет филиалов в Нижегородской области, и они платят налоги в бюджеты регионов по месту регистрации, в отличие от местных компаний, добавил он. Рентабельность бизнеса после фискальной нагрузки в последнее время не превышает 3%, муниципальные расходы сокращаются, а родительскую плату за обеды главы МСУ рассчитывают по собственному усмотрению. В итоге в районах предприниматели теряют сотрудников, которым не могут предложить высокие зарплаты, и повара уходят из школ в рестораны и на другие, более высокооплачиваемые кухни. При средней цене школьного обеда в муниципалитетах 90 руб. местные организаторы питания платят поварам в среднем 40 тыс. руб., выпускники техникумов на такой заработок не согласны. Сейчас в школах остаются повара в возрасте 63 — 65 лет, в условиях дефицита кадров один работает за троих. Число жалоб на качество питания растет, добавил предприниматель.
Андрей Чечерин возразил, что региональные власти не вправе лоббировать чей-либо бизнес, торги конкурентные, и в них вправе участвовать любой поставщик. Организация школьного питания — рентабельный бизнес, раз на тендеры претендуют несколько игроков, учитывая, что бюджетное финансирование ограничено, напомнил чиновник. «Другой вопрос, могут ли в торгах участвовать организации, у которых нет обособленного подразделения. Нужно посмотреть, вправе ли органы МСУ в рамках конкурсных процедур на питание детей прописать требования о наличии филиала. По этому вопросу необходимо проконсультироваться с ФАС», — согласился Андрей Чечерин. Он отметил, что вопрос с кадровым дефицитом бизнес должен решать самостоятельно, вкладываясь в обучение специалистов и предлагая конкурентные зарплаты. При этом число абитуриентов колледжей растет, им можно оплатить целевое обучение, после которого они будут обязаны работать на предприятии-спонсоре несколько лет.
Президент Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Ольга Акимова рассказала, что объем некачественных продуктов животного происхождения в школах к ноябрю впервые увеличился почти до 30%. Она привела результаты экспертизы товаров, которую правительство региона заказало у ТПП. «В их числе известные производители, в том числе нижегородские», — уточнила госпожа Акимова.
Добавим, после встречи Андрея Чечерина с бизнесом в телепрограмме «Кстати» вышел сюжет об одной из школ Богородского округа, которую обслуживает организация, названная Григорием Штейманом. Ученики и родители пожаловались журналистам, что обнаружили в каше опарышей. В школе это отрицают, но проводят внутреннюю проверку.