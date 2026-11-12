Съесть на мель

У конкурентов нет филиалов в Нижегородской области, и они платят налоги в бюджеты регионов по месту регистрации, в отличие от местных компаний, добавил он. Рентабельность бизнеса после фискальной нагрузки в последнее время не превышает 3%, муниципальные расходы сокращаются, а родительскую плату за обеды главы МСУ рассчитывают по собственному усмотрению. В итоге в районах предприниматели теряют сотрудников, которым не могут предложить высокие зарплаты, и повара уходят из школ в рестораны и на другие, более высокооплачиваемые кухни. При средней цене школьного обеда в муниципалитетах 90 руб. местные организаторы питания платят поварам в среднем 40 тыс. руб., выпускники техникумов на такой заработок не согласны. Сейчас в школах остаются повара в возрасте 63 — 65 лет, в условиях дефицита кадров один работает за троих. Число жалоб на качество питания растет, добавил предприниматель.