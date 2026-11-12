В Архангельске вдвое сократят число бесплатных поездок для пенсионеров старше 70 лет

В Архангельске в 2027 году вдвое сократят количество бесплатных поездок в общественном транспорте для жителей старше 70 лет. Вместо 60 поездок за квартал пенсионерам будут предоставлять 30. Об этом сообщил глава города Дмитрий Морев на встрече с представителями ветеранской организации.