В Архангельске вдвое сократят число бесплатных поездок для пенсионеров старше 70 лет
В Архангельске в 2027 году вдвое сократят количество бесплатных поездок в общественном транспорте для жителей старше 70 лет. Вместо 60 поездок за квартал пенсионерам будут предоставлять 30. Об этом сообщил глава города Дмитрий Морев на встрече с представителями ветеранской организации.
По словам мэра, городской бюджет испытывает серьезные трудности, при этом ежегодно на бесплатный проезд пенсионеров направляют более 145 млн рублей. В связи с этим в следующем году транспортную льготу временно сократят вдвое.
Представители ветеранской организации поддержали решение. Они отметили, что в условиях ограниченного финансирования приоритет следует отдавать мерам поддержки детей. В частности, речь идет о бесплатном питании школьников из малоимущих семей, подвозе учащихся из отдаленных населенных пунктов и организации летнего отдыха.
По предложению ветеранского актива дополнительные ограничения на предоставление льготы вводить не будут. Количество бесплатных поездок не станут дифференцировать в зависимости от размера пенсии, инвалидности или статуса детей войны.