Антон Стрижов покинет правительство Вологодской области после 24 лет работы
Заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов покидает правительство региона. Он курировал вопросы строительства, благоустройства, содержания территорий и сохранения объектов культурного наследия. Об отставке чиновника сообщил губернатор Георгий Филимонов на совещании областного правительства.
Господин Стрижов работал в правительстве Вологодской области с 2002 года и был одним из представителей прежней команды региональной администрации. Должность заместителя губернатора он занимал с 2018 года.
Георгий Филимонов высоко оценил профессиональные качества и работу своего заместителя. После ухода с должности Антон Стрижов останется советником главы региона.