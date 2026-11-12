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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Северо-Запад

Антон Стрижов покинет правительство Вологодской области после 24 лет работы

Заместитель губернатора Вологодской области Антон Стрижов покидает правительство региона. Он курировал вопросы строительства, благоустройства, содержания территорий и сохранения объектов культурного наследия. Об отставке чиновника сообщил губернатор Георгий Филимонов на совещании областного правительства.
Господин Стрижов работал в правительстве Вологодской области с 2002 года и был одним из представителей прежней команды региональной администрации. Должность заместителя губернатора он занимал с 2018 года.
Георгий Филимонов высоко оценил профессиональные качества и работу своего заместителя. После ухода с должности Антон Стрижов останется советником главы региона.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор