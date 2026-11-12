На челябинца завели дело за дрифт на городских дорогах
Полицейские Челябинска возбудили уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя. Его подозревают в дрифте на дорогах города — действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств (ст. 267.1 УК РФ), сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по муниципалитету.
О поступке местного жителя стало известно СМИ после жалоб горожан. Согласно их словам и опубликованному видео, молодой человек на автомобиле ВАЗ-2106 в ночь на 1 ноября на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Татищева начал дрифтовать. Машину занесло, и она вылетела на тротуар, где стояли горожане. Никто не пострадал. После этого местный житель выехал на газон и скрылся с места происшествия.
Сотрудники челябинского управления Госавтоинспекции вскоре установили личность водителя. За рулем оказался 23-летний молодой человек. В отношении правонарушителя были составлены административные материалы за управление незарегистрированной машиной и отсутствие полиса ОСАГО (ч. 1 ст. 12.1, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). После его доставили в отдел полиции. Дрифтеру может грозить до двух лет лишения свободы.