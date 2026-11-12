На челябинца завели дело за дрифт на городских дорогах

О поступке местного жителя стало известно СМИ после жалоб горожан. Согласно их словам и опубликованному видео, молодой человек на автомобиле ВАЗ-2106 в ночь на 1 ноября на пересечении улиц 250-летия Челябинска и Татищева начал дрифтовать. Машину занесло, и она вылетела на тротуар, где стояли горожане. Никто не пострадал. После этого местный житель выехал на газон и скрылся с места происшествия.