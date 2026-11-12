Жительницу Перми осудили за мошенничество с социальными налоговыми вычетами

Как установил суд, женщина вместе с сообщниками подавала в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями и фиктивными документами. На их основании оформлялись выплаты на граждан, которые фактически не имели права на получение налоговых вычетов. Поиском таких лиц занималась осужденная. Полученные из бюджета деньги участники группы присваивали.