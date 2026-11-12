Жительницу Перми осудили за мошенничество с социальными налоговыми вычетами
Индустриальный районный суд Перми признал 27-летнюю местную жительницу виновной в пяти эпизодах мошенничества в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как сообщает пресс-служба Пермского краевого суда, участники преступной схемы незаконно получали социальные налоговые вычеты, используя подложные документы.
Как установил суд, женщина вместе с сообщниками подавала в налоговую инспекцию декларации с заведомо ложными сведениями и фиктивными документами. На их основании оформлялись выплаты на граждан, которые фактически не имели права на получение налоговых вычетов. Поиском таких лиц занималась осужденная. Полученные из бюджета деньги участники группы присваивали.
При назначении наказания суд учел раскаяние женщины, ее содействие раскрытию и расследованию преступлений, помощь в изобличении других участников группы, а также добровольное возмещение причиненного ущерба.
В итоге суд назначил пермячке один год и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на аналогичный период. Кроме того, ей предстоит выплатить штраф в размере 80 тыс. руб.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.