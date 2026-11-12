Петербургский БК «Зенит» досрочно расторг контракт со спортивным директором
Сани Бечирович покинул пост спортивного директора баскетбольной команды «Зенит». О досрочном расторжении контракта со специалистом сообщило руководство петербургского клуба.
По данным «Спорт-Экспресса», Сани Бечирович покинул «Зенит» по личным причинам. Он уже успел попрощаться с игроками команды после победы над «Самарой».
Издание предполагает, что на уход специалиста повлияла неудачная летняя трансферная кампания. Клуб по ее итогам не смог усилить состав команды новыми легионерами.
Летом нынешнего года в БК «Зенит» произошли кадровые перестановки. Из клуба ушел генеральный директор Александр Церковный. Сани Бечирович тогда сохранил свой пост, который он занимает с лета 2025 года.
По ходу текущего сезона «Зенит» находится на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. В активе команды семь побед и три поражения.