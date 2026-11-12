В Салаватском районе владельца сельхозземли обязали скосить на ней траву

Как сообщила пресс-служба ведомства, при обследовании земельного участка сельскохозяйственного назначения в Турналинском сельсовете возле деревни Айской было обнаружено, что он зарос сорняками, деревьями и кустарниками и не используется для сельскохозяйственных нужд. Собственник земельного участка не выполняет требования законодательства по защите земель, что ухудшило их качество, отметили в Россельхознадзоре.