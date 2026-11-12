Аграрии Сибири и Дальнего Востока получили более 1 млрд рублей страховых выплат

Страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков (НСА), выплатили аграриям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов более 1,2 млрд руб. за январь–сентябрь 2026 года. Основная часть средств — свыше 919 млн руб. направлена животноводам в качестве компенсации убытков, еще 101 млн руб. получили растениеводы. При этом 258 млн руб. выплачено по субсидируемым договорам, а 763 млн руб. — по договорам комплексного страхования сельхозживотных без государственной поддержки.