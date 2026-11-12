Аграрии Сибири и Дальнего Востока получили более 1 млрд рублей страховых выплат
Большая часть средств направлена животноводам
Страховые компании, входящие в Национальный союз агростраховщиков (НСА), выплатили аграриям Сибирского и Дальневосточного федеральных округов более 1,2 млрд руб. за январь–сентябрь 2026 года. Основная часть средств — свыше 919 млн руб. направлена животноводам в качестве компенсации убытков, еще 101 млн руб. получили растениеводы. При этом 258 млн руб. выплачено по субсидируемым договорам, а 763 млн руб. — по договорам комплексного страхования сельхозживотных без государственной поддержки.
Средства получили аграрии из девяти регионов. Наибольшая сумма возмещения — порядка 868 млн руб. — пришлась на хозяйства Новосибирской области, в основном по эпизоотическим рискам.
Омская область стала вторым по объему выплат субъектом на территории двух округов — аграриям перечислено 69 млн руб. за погибший урожай. Напомним, в августе в регионе был объявлен режим ЧС в связи с засухой.
На третьем месте Сахалинская область, где аграрии получили 59 млн руб. из-за утраты свинопоголовья при пожаре. В Республике Бурятия выплаты составили 13,5 млн руб. По единичным страховым случаям перечислено 7,9 млн руб. аграриям Забайкальского края и 2 млн руб. — Иркутской области. Выплаты в пределах до 1 млн руб. переведены хозяйствам Кемеровской области, Приморского края и Республики Тыва.
«Аграрии Сибири и Дальнего Востока в 2026 году столкнулись с шестью чрезвычайными ситуациями, которые объявлялись в связи с убытками в АПК от природных явлений», — отметил президент НСА Корней Биждов.