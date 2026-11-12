Число челябинских частных инвесторов выросло на 6,5 тыс. человек

Челябинская область занимает девятую позицию после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ростовской, Свердловской областей, Башкортостана и Татарстана в топ-10 регионов России по количеству физических лиц с брокерскими счетами на бирже. Количество индивидуальных инвестиционных счетов, открытых на Московской бирже частными инвесторами региона, составило 95 тыс. Общее число физических лиц с брокерскими счетами на платформе по итогам прошлого месяца составило 43 млн человек, ими открыто более 82,7 млн счетов.