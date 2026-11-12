Жительницу Сочи осудили за осквернение мемориала Великой Отечественной войны

Как следует из материалов дела, инцидент произошел вечером 24 августа 2026 года. Около 22:00 госпожа Горенко вместе со знакомым, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, находилась в состоянии алкогольного опьянения возле мемориального сооружения, посвященного защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны.