В Ярославле осудили курьера мошенников, обманувших несовершеннолетнюю

По материалам дела, в июне 2026 года мошенники связались с девушкой через интернет, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что ее родственники якобы причастны к террористической деятельности. Под предлогом спасения семьи они потребовали передать деньги и украшения.