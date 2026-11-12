В Ярославле осудили курьера мошенников, обманувших несовершеннолетнюю
Кировский райсуд Ярославля приговорил к трем годам и шести месяцам колонии общего режима 18-летнего жителя Московской области, который участвовал в мошеннической схеме с хищением денег и ювелирных украшений у несовершеннолетней. Апелляционная жалоба осужденного и его защитника оставлена без удовлетворения, сообщает пресс-служба судов региона.
По материалам дела, в июне 2026 года мошенники связались с девушкой через интернет, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что ее родственники якобы причастны к террористической деятельности. Под предлогом спасения семьи они потребовали передать деньги и украшения.
За ценностями приехал 18-летний курьер, представившийся инкассатором. Он забрал у девушки принадлежавшие ее матери ювелирные изделия стоимостью более 3,8 млн руб. и 410 тыс. руб. наличными. Украшения молодой человек сдал в ломбард за 180 тыс. руб., а деньги перевел сообщникам.
Суд также взыскал с осужденного в пользу матери девушки 4,2 млн руб. в счет возмещения ущерба и 100 тыс. руб. компенсации морального вреда. Еще 100 тыс. руб. назначено к выплате самой потерпевшей.
Действия осужденного квалифицированы как мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).