Сальдированный финансовый результат бизнеса Башкирии улучшился в два раза
Рост обусловила позитивная динамика в промышленности
В январе — августе сальдированный финансовый результат организаций Башкирии составил 255,6 млрд руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,2 раза (в действующих ценах). Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в Башстате.
Одновременно на 4,9 п. п. выросла доля убыточных организаций, которая достигла 32,2%.
Основной вклад в увеличение сальдированного финансового результата внесли предприятия обрабатывающей промышленности: общая разница между прибылью и убытками за год увеличилась в 7,1 раза и превысила 158,9 млрд руб. Значительный спад — на 36,3% — наблюдается в сельском хозяйстве: сальдо сократилось до 4,9 млрд руб.
Наибольшая доля убыточных организаций приходится на сферу управления жилым фондом (64,3%), на предприятия, поставляющие электроэнергию, газ и пар, и занимающиеся кондиционированием воздуха (56,1%), и на коммунальный сектор (52,4%). Меньше всего убыточных организаций — в сфере здравоохранения и социальных услуг (17%) и оптовой торговле (18,1%).
По итогам января — июля сальдо прибылей и убытков составляло 211,8 млрд руб., что в 2,4 раза превышало показатели семи месяцев 2025 года. Убыточными считались 31,6% организаций.