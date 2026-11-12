Сальдированный финансовый результат бизнеса Башкирии улучшился в два раза

Наибольшая доля убыточных организаций приходится на сферу управления жилым фондом (64,3%), на предприятия, поставляющие электроэнергию, газ и пар, и занимающиеся кондиционированием воздуха (56,1%), и на коммунальный сектор (52,4%). Меньше всего убыточных организаций — в сфере здравоохранения и социальных услуг (17%) и оптовой торговле (18,1%).