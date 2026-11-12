В «Канском» отработали на одни пятерки
Вынесен приговор по делу о хищении у вкладчиков банка 555,5 млн рублей
Обвинительным приговором завершилось в Красноярском крае длившееся более пяти лет судебное разбирательство по делу о хищениях средств вкладчиков банка «Канский» в размере 555,5 млн руб. Преступная схема была организована бывшим председателем правления банка Светланой Гавриловой, которую суд отправил в колонию на семь лет. Пятеро соучастников из числа экс-сотрудников «Канского» получили условные сроки.
В Березовском районном суде Красноярского края огласили приговор по уголовному делу о хищениях средств вкладчиков банка «Канский», которое рассматривалось пять лет. Его фигурантами являлись экс-председатель правления кредитного учреждения Светлана Гаврилова, а также пятеро бывших сотрудников банка: Анастасия Романова, Марина Воронина, Алена Ефимкина, Ксения Махова и Евгения Гареева.
Бывшему руководителю правления были предъявлены обвинения в присвоении или растрате, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1). Ее соучастникам — только по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Как сообщила пресс-служба судов Красноярского края, Светлану Гаврилову приговорили к семи годам исправительной колонии общего режима. Остальным фигурантам уголовного дела дали по три года условно с испытательным сроком в три года.
КБ «Канский» по величине активов занимал 374-е место в банковской системе России. В декабре 2017 года Центробанк отозвал у него лицензию в связи со значительными объемами на балансе организации «активов низкого качества». В дальнейшем регулятор подал в суд иск о признании банка «Канский» банкротом, который был удовлетворен. Агентство страхования вкладов (АСВ), к которому перешло управление банком, выплатило вкладчикам около 1,8 млрд руб.
Как было установлено судом, в 2014—2017 годах Светлана Гаврилова как самостоятельно, так и с привлечением подчиненных сотрудников банка незаконно списывала средства со счетов вкладчиков. Кроме того, как указывается в материалах дела, в некоторых случаях принятые от вкладчиков деньги не зачислялись на их банковские счета или зачислялись в неполном размере. Пятеро других фигурантов, как установило следствие, проводили кассовые операции с использованием подложных расходных и приходных кассовых ордеров.
Как подсчитали следователи, пострадали 664 вкладчика. Сумма понесенного ими ущерба составила 555,5 млн руб.
Это уже второе уголовное дело, связанное с хищениями в «Канском». Как писал «Ъ», в 2022 году был осужден еще один экс-председатель правления банка — Олег Финк. По данным главного управления МВД по Красноярскому краю, топ-менеджер нанес финансовой организации и ее вкладчикам ущерб в размере 610 млн руб. Правоохранители выяснили, что 80 млн руб. из этой суммы были переведены на счета нескольких фирм и использовались в их финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при выдаче займов.
Разбирательство по делу проходило в особом порядке, поскольку Олег Финк пошел на досудебное соглашение. Его признали виновными в пяти эпизодах присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ) и в отмывании денег (ст. 174.1), приговорив к шести годам колонии. В 2024 году Свердловский райсуд Красноярска обязал Олега Финка выплатить в качестве возмещения ущерба 555 млн руб. по иску АСВ. Именно в ходе проверки, проведенной госкорпорацией, и были обнаружены свидетельства сомнительных операций со средствами вкладчиков банка.