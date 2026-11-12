В «Канском» отработали на одни пятерки

Это уже второе уголовное дело, связанное с хищениями в «Канском». Как писал «Ъ», в 2022 году был осужден еще один экс-председатель правления банка — Олег Финк. По данным главного управления МВД по Красноярскому краю, топ-менеджер нанес финансовой организации и ее вкладчикам ущерб в размере 610 млн руб. Правоохранители выяснили, что 80 млн руб. из этой суммы были переведены на счета нескольких фирм и использовались в их финансово-хозяйственной деятельности, в том числе при выдаче займов.