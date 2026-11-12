В Башкирии ожидаются усиление ветра, снег и гололед
13 ноября в Башкирии ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного. В отдельных районах возможно отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах местами гололедица, сообщает Башгидрометцентр.
Ветер юго-западный, южный, умеренный, 8-13 м/с, местами усилится до 20 м/с.
Температура воздуха ночью составит 1…6°, при прояснениях — до 11°, днем —2… +3°.
В Уфе ожидается облачная погода и мокрый снег. На дорогах — снежный накат и гололедица.
Ветер юго-восточный, южный, 8–13 м/с, днем местами порывы до 17 м/с.
Температура воздуха ночью опустится до 2 °C, днем поднимется до +2 °C.