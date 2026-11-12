Суд в Саратове оставил в силе приговор экс-заместителю брянского губернатора
Чиновник содействовал в заключении госконтрактов
Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове оставил в силе приговор бывшему заместителю губернатора Брянской области Александру Петроченко, который получил 10 лет колонии строгого режима за взятку. Материалы дела размещены на сайте суда.
В марте 2026 года суд признал господина Петроченко виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, с весны 2021 года по сентябрь 2024-го он получил от предпринимателя 20,7 млн руб. за содействие в заключении государственных контрактов на поставку камер для фиксации правонарушений. Дело было возбуждено по итогам расследования коррупции в казенном учреждении «Безопасный регион», которое курировал чиновник: подрядчик формально исполнял контракты, оплачивавшиеся полностью, а ущерб бюджету следствие оценило в 9 млн руб. Александра Петроченко задержали с поличным.
Помимо лишения свободы, ему назначили штраф в размере 20,7 млн руб., запретили на четыре года занимать должности на государственной службе и лишили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Денежные средства в размере 20,7 млн руб., полученные экс-чиновником в результате преступления, конфискованы в доход государства.
Защита обжаловала приговор, настаивая на непричастности господина Петроченко к преступлению и отсутствии у него реальной возможности влиять на заключение госконтрактов. Адвокат также оспаривал конфискацию 20,7 млн руб., указывая, что в эту сумму включены 3,5 млн руб., переданные под контролем оперативных сотрудников и изъятые правоохранителями.
Кассационная коллегия отклонила доводы защиты. Суд счел, что вина осужденного доказана, действия правильно квалифицированы, а назначенное наказание является справедливым. Судебные решения изменены в части конфискации денежных средств, подробности суд не раскрывает.