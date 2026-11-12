Суд в Саратове оставил в силе приговор экс-заместителю брянского губернатора

В марте 2026 года суд признал господина Петроченко виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ. По версии следствия, с весны 2021 года по сентябрь 2024-го он получил от предпринимателя 20,7 млн руб. за содействие в заключении государственных контрактов на поставку камер для фиксации правонарушений. Дело было возбуждено по итогам расследования коррупции в казенном учреждении «Безопасный регион», которое курировал чиновник: подрядчик формально исполнял контракты, оплачивавшиеся полностью, а ущерб бюджету следствие оценило в 9 млн руб. Александра Петроченко задержали с поличным.