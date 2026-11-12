Утром 12 ноября топливо в Анапе отпускают 28 АЗС
В Анапе по состоянию на 09:30 12 ноября работали 28 автозаправочных станций. Бензин АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо были доступны на всех из них. Бензин АИ-100 продавали на двух АЗС.
На четырех заправках действовали ограничения на отпуск топлива в баки автомобилей: не более 30 л бензина АИ-92 и АИ-95 и 50 л дизельного топлива.
По данным городских властей, информация актуальна на момент публикации и в течение дня может измениться. Водителей попросили не закупать топливо впрок, чтобы сохранить его доступность и сократить очереди на заправках.