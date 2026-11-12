В Прикамье число закрытий МСП выросло на 23,4%
В январе — сентябре 2026 года в Пермском крае прекратили деятельность 15 838 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них 3,8 тыс.— юрлица и 11,9 тыс. — ИП. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю. За тот же период прошлого года из числа МСП было исключено 12,8 тыс. Так, число закрывшихся субъектов выросло на 23,4%.
Наибольшее число закрытий пришлось на розничную торговлю: 4,1 тыс. субъектов против 3,7 тыс. годом ранее. В оптовой торговле показатель вырос с 998 до 1,2 тыс., в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта — с 928 до 1,1 тыс., в специализированных строительных работах — с 892 до 946, в строительстве зданий — с 665 до 748. В общепите закрылись 607 субъектов против 520 годом ранее, в операциях с недвижимостью — 583 против 456.
За десять месяцев текущего года вновь созданных юридических лиц оказалось существенно меньше, чем ликвидированных (1,3 тыс. против 3,2 тыс.). При этом количество индивидуальных предпринимателей выросло до 80,1 тыс.