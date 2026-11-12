В Прикамье число закрытий МСП выросло на 23,4%

В январе — сентябре 2026 года в Пермском крае прекратили деятельность 15 838 субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Из них 3,8 тыс.— юрлица и 11,9 тыс. — ИП. Об этом сообщает «РБК Пермь» со ссылкой на УФНС по Пермскому краю. За тот же период прошлого года из числа МСП было исключено 12,8 тыс. Так, число закрывшихся субъектов выросло на 23,4%.