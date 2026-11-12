На спорткомплексе в районе ДКЖ установят самый большой медиаэкран в Прикамье

Напомним, спорткомплекс возводится в районе ДКЖ. Общая высота составит 45 м, площадь — более 80 тыс. кв. м. В здании будет пять наземных этажей и один цокольный. Здесь разместятся две ледовые площадки: основная — на 10 тыс. зрителей и тренировочная — на 500 зрителей. В составе комплекса также будут раздевалки для команд и судей, тренажерные залы, помещения для СМИ, VIP-ложи, медицинские пункты, фудкорты на всех уровнях. На улице предусмотрят бетонные трибуны для отдыха и парковки по периметру арены. Главный вход будет расположен со стороны улицы Строителей.