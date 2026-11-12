В Самаре построят мусульманский паломнический центр
Власти города уже согласовали планировку территории под объект
Департамент градостроительства администрации Самары разрешил региональному духовному управлению мусульман (РДУМ) в составе Центрального духовного управления мусульман России подготовку документации по планировке территории. Речь идет о территории в границах улиц Степана Разина, Венцека, Алексея Толстого и Ленинградской. Соответствующее распоряжение подписал руководитель ведомства Максим Астапов. Документ опубликован на сайте городской администрации.
Как следует из документа, речь идет о разработке проекта планировки и проекта межевания территории. Ориентировочная площадь участка, в отношении которого планируется подготовка документации, составляет 4,43 га. В границы территории включены десятки земельных участков с кадастровыми номерами.
На территории планируется размещение двух крупных объектов капитального строительства. Первый — здание мусульманского паломнического центра общей планируемой площадью 14 375 кв. м. Второй — здание духовного управления мусульман Самарской области и медресе площадью 2 640 кв. м. Вид строительства определен как новое строительство, при этом объекты не относятся к категории особо опасных.
Подготовку документации профинансируют за счет самой религиозной организации. Заказчиком выступает РДУМ, председателем которого является Талип Яруллин. Документация должна быть представлена в профильный департамент в течение года со дня вступления распоряжения в силу.
Подготовка проекта будет включать комплекс инженерных изысканий: геодезических, геологических и гидрометеорологических. В частности, техническое задание предусматривает разработку схемы вертикальной планировки, организацию движения транспорта и пешеходов, а также определение границ зон с особыми условиями использования территории.