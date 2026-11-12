В Самаре построят мусульманский паломнический центр

На территории планируется размещение двух крупных объектов капитального строительства. Первый — здание мусульманского паломнического центра общей планируемой площадью 14 375 кв. м. Второй — здание духовного управления мусульман Самарской области и медресе площадью 2 640 кв. м. Вид строительства определен как новое строительство, при этом объекты не относятся к категории особо опасных.