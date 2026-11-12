В Самарской области через суд отправили в отставку главу муниципалитета
Он незаконно премировал сам себя
Суд Приволжского района Самарской области досрочно прекратил полномочия главы сельского поселения Обшаровка. Поводом для этого стал административный иск прокуратуры, которая в ходе антикоррупционной проверки выявила, что чиновник премировал сам себя, действуя в условиях конфликта интересов. Об этом сообщил контрольный орган.
Проверка показала, что глава поселения совмещал функции по принятию кадровых и финансовых решений в отношении самого себя, а это прямо противоречит законодательству о противодействии коррупции. По итогам проверки прокуратура внесла в Собрание представителей сельского поселения представление об устранении нарушений.
Однако меры реагирования со стороны депутатов не последовали. Решение о досрочном прекращении полномочий главы принято не было.
В результате прокуратура обратилась в суд с административным иском, который был удовлетворен. После вступления постановления в силу надзорный орган проконтролирует его фактическое исполнение.