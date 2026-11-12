В Самарской области через суд отправили в отставку главу муниципалитета

Проверка показала, что глава поселения совмещал функции по принятию кадровых и финансовых решений в отношении самого себя, а это прямо противоречит законодательству о противодействии коррупции. По итогам проверки прокуратура внесла в Собрание представителей сельского поселения представление об устранении нарушений.