В Ярославле осудили производителей поддельной водки
Красноперекопский райсуд Ярославля приговорил двух мужчин к лишению свободы за организацию подпольного производства водки. Один из них получил три года колонии строгого режима, второй — два года десять месяцев условно. Приговор вступил в законную силу в октябре 2026 года.
По материалам дела, мужчины наладили выпуск поддельной водки под известными марками в помещении на улице Гагарина. Один арендовал помещение, закупил оборудование, спирт и тару, второй нанимал работников и искал покупателей.
Для производства они привезли не менее 3,6 тыс. л спирта, десятки тысяч бутылок, пробок и колпачков, а также поддельные федеральные специальные марки. Сотрудники УФСБ России по Ярославской области ликвидировали цех и изъяли 51 381 пол-литровую и 1 750 литровых бутылок.
Руководитель производства ранее уже был судим за аналогичные преступления и получил штраф 3,3 млн руб. Его сообщник приговорен к условному сроку с испытательным сроком три года.
Суд конфисковал оборудование и материалы, использовавшиеся для производства алкоголя. Арест с автомобиля и здания снят.