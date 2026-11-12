Аренда квартир в Ижевске подешевела в октябре на 3–6%

По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, сезон роста ставок в этом году продлился только в августе и сентябре. Затем цены вновь начали снижаться: арендаторы стремятся экономить и не спешат снимать более просторное и качественное жилье, поэтому собственникам приходится уступать.