Аренда квартир в Ижевске подешевела в октябре на 3–6%
Сильнее всего за месяц снизились ставки на «трешки»
В октябре стоимость аренды квартир в Ижевске снизилась для всех основных типов жилья: однокомнатные подешевели на 5,2%, двухкомнатные — на 3,4%, трехкомнатные — на 6,2%. Такие данные приводит федеральный портал «Мир квартир», проанализировавший ставки аренды в 70 крупных городах России.
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Ижевске составила 23,9 тыс. руб. в месяц, двухкомнатной — 29,1 тыс. руб., трехкомнатной — 35,1 тыс. руб. По темпам снижения ставок на однокомнатные квартиры Ижевск вошел в пятерку городов с наиболее заметным падением. В сегменте трехкомнатного жилья республика заняла третье место по снижению стоимости после Сочи и Набережных Челнов.
В среднем по исследованным городам аренда однокомнатных квартир за месяц подешевела на 2,1%, до 26,8 тыс. руб. Двухкомнатных — на 1,7%, до 33,8 тыс. руб., трехкомнатных — также на 1,7%, до 42,5 тыс. руб.
По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, сезон роста ставок в этом году продлился только в августе и сентябре. Затем цены вновь начали снижаться: арендаторы стремятся экономить и не спешат снимать более просторное и качественное жилье, поэтому собственникам приходится уступать.