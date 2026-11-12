Мэрия Перми утвердила порядок выплаты владельцам поврежденных от БПЛА автомобилей
Администрация Перми опубликовала постановление об утверждении порядка выплаты компенсаций владельцам автомобилей, поврежденных в результате атаки БПЛА. Согласно документу, опубликованному на сайте мэрии, выплаты осуществляются в размере расходов, указанных в заключении эксперта или отчете об оценке, но не более 400 тыс. руб. в случае повреждения транспортного средства и не более 1 млн руб. в случае его полной утраты.
В документе указано также, что заявитель, претендующий на компенсацию, должен быть признан потерпевшим по уголовному делу о преступлении с применением ракет и беспилотников. Кроме того, у его авто не должно быть страховки на случай, связанный с террористическим актом. Для получения компенсации надо будет обращаться к главе муниципалитета с определенным пакетом документов.
Напомним, транспортные средства жителей Перми пострадали в результате атаки БПЛА в начале сентября. Тогда пострадал многоквартирный дом, автомобили его жителей эвакуировали на территорию Пермской судоверфи. В результате атаки один человек погиб, второй скончался в больнице, еще трое пострадали. СКР возбудил уголовное дело о теракте. Ремонтные работы дома завершились в первой декаде октября.