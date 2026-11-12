Мэрия Перми утвердила порядок выплаты владельцам поврежденных от БПЛА автомобилей

В документе указано также, что заявитель, претендующий на компенсацию, должен быть признан потерпевшим по уголовному делу о преступлении с применением ракет и беспилотников. Кроме того, у его авто не должно быть страховки на случай, связанный с террористическим актом. Для получения компенсации надо будет обращаться к главе муниципалитета с определенным пакетом документов.