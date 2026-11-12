«Башнефть» проведет заочное собрание акционеров

В повестке мероприятия — пять вопросов. В первую очередь акционеры хотят утвердить новую редакцию устава предприятия. Действующий вариант устава утвержден 30 июня 2025 года. Также планируется обсудить положения об общем собрании акционеров, о совете директоров, о генеральном директоре и о ревизионной комиссии компании.