Молодого коркинца будут судить за передачу своих банковских карт мошенникам

По версии следствия, ранее судимый за грабеж юноша, находясь в компьютерном клубе, принял предложение о криминальном заработке. Он предоставлял свои карты для проведения незаконных операций по переводу и обналичиванию денежных средств. Молодой человек 13 раз снял и перевел наличные на сумму 112 тыс. руб., перевел на иные счета еще 9 тыс. руб., а потом совершил шесть аналогичных операций на общую сумму 166 тыс. руб. Кроме того, через зарубежный мессенджер он передал неизвестным свои банковские карты вместе с доступом, не имея возможности их контролировать.